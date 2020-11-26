Коммунисты предложили максимально расширить льготную ипотеку

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал призыв главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной свернуть льготную ипотеку символом асоциальной политики, сравнив эту инициативу с пенсионной реформой. Об этом сообщается на сайте партии.

Сурайкин отметил, что глава ЦБ предлагает завершить программу льготной ипотеки в непростой для граждан период. «Да это просто ударить в спину нуждающимся в жилье! И понятно, что если такое решение будет принято, оно приведет к росту социальной напряженности», — заявил глава компартии.

Коммунисты предлагают «максимально расширить» программы доступной ипотеки. На сайте партии также говорится, что они организуют акции протеста, если инициатива Набиуллиной получит поддержку в правительстве и парламенте.

Глава ЦБ указала на необходимость своевременного завершения программы ипотеки с господдержкой, выступая в Госдуме в среду, 25 ноября. Она сообщила, что рыночные (а не только субсидированные ипотечные ставки) снизились, и это позволит гражданам получать доступную ипотеку и в дальнейшем.

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