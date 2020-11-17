ВТБ упростил оформление ипотеки

Банк ВТБ изменил требования к документам, необходимым для получения ипотеки. Оформить заявку на кредит теперь можно со справками о доходе и занятости не в бумажной, а в электронной форме. Бумажные версии документов предоставлять не требуется, что упрощает весь процесс выдачи займа. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Справка по форме 2-НДФЛ при этом должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя или сформирована на сайте Федеральной налоговой службы. Выписка с банковского счета может быть получена удаленно, она направляется на электронную почту сотруднику ВТБ.

Документы о подтверждении занятости также подаются в электронной форме — это либо копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо электронная выписка из Пенсионного фонда, сформированная на сайте госуслуг. Обязательное условие — наименование последнего работодателя из выписки ПФР должно совпадать с данными в справке о доходах.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 2,66 миллиона рублей, увеличившись на 10 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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