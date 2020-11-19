Россиянам ограничили ипотеку

Российские банки резко ограничили число одобрений по ипотечным заявкам — в минувшем октябре больше трети желающих взять жилищный кредит получили отказы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

По данным аналитиков, доля положительных решений по обращениям за ипотекой за месяц упала сразу на 4,3 процентного пункта, до 65,3 процента. Таким образом, более 34 процентов претендентов на кредит получили отказы — такого количества негативных решений по ипотечным заявкам не было даже в апреле и мае, во время первой волны пандемии коронавируса в России.

Банки стали строже подходить к оценке заемщиков, констатируют эксперты. При этом в ВТБ, «Открытии», Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, «Уралсибе», а также банках «Дом.рф» и «Санкт-Петербург» изданию заявили, что не пересматривали кредитную политику в сентябре-октябре.

Замдиректора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский пояснил, что снижение ставки по ипотеке и льготная госпрограмма кредитования могли сказаться на уровне одобрения ипотечных заявок — эти факторы привлекли больше заемщиков, «характеристики одобрения по которым могут отличаться».

Ранее сообщалось, что совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год. Некоторые эксперты предрекают стране ипотечный кризис — он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье.

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