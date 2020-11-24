Оценена полезность ипотеки в Москве

Средняя зарплата в Москве позволяет обслуживать ипотечный кредит на квартиру общей площадью 25 квадратных метров. Полезность столичной ипотеки оценили эксперты российского Центробанка в аналитической записке «Региональные кредитные циклы», опубликованной на сайте регулятора.

Специалисты ЦБ отмечают, что в других регионах ипотека может давать более широкие возможности: так, в Калмыкии человек со средней для республики зарплатой может приобрести в кредит квартиру площадью 50 квадратных метров. «Опережающий общероссийский рост цен на недвижимость в столице способствует более быстрому номинальному росту ипотечного портфеля, — указывают аналитики. — Цены на типовые квартиры на первичном рынке жилья в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве выросли на 11,8 процента против 8,2 процента в России в целом».

По оценке экспертов, в целом индекс доступности ипотечного кредитования в России за последние пять лет вырос в 1,6 раза. При этом росту уровня доступности жилищных займов способствовало как снижение ставок и увеличение сроков кредитования, так и более быстрый темп роста зарплат по сравнению с темпом роста цен на квартиры.

Ранее в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что качество ипотеки в России остается высоким. Она отметила консервативность банков в вопросах кредитования.

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