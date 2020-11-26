Назван способ избежать роста цен на жилье в России

Рост цен на жилую недвижимость в России, спровоцированный запуском программы льготной ипотеки, можно нивелировать за счет увеличения объемов предложения жилья. Об этом агентству Regnum заявил экономист Василий Колташов, комментируя выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

Набиуллина в ходе своего выступления перед депутатами сообщила, что льготная ипотека дала гражданам возможность улучшать жилищные условия, но в то же время «уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения». Она указала на необходимость своевременного завершения программы ипотеки с господдержкой.

По мнению Колташова, глава ЦБ должна была сделать акцент на необходимости масштабного строительства жилья, а не на минусах льготной ипотеки. «Нам необходимо сделать так, чтобы предложение кредитов уравновешивалось предложениями недвижимости на рынке, чтобы строилось больше жилья», — назвал экономист способ избежать роста цен. Он добавил, что стоимость ипотечных кредитов все равно должна снижаться.

Ипотеку под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020-го. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но потом ее продлили до 1 июля 2021-го.

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