Россияне бросились скупать вторичное жилье

Продажи на российском рынке вторичного жилья с начала 2020-го выросли на 51 процент. За три квартала россияне зарегистрировали 2,47 миллиона договоров купли-продажи неновой недвижимости, а в тот же период 2019-го — 1,63 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.

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По подсчетам ведомства, продажи новых квартир в стране между тем сократились почти на 20 процентов: число сделок в новостройках составило 489 тысяч, а в январе-сентябре 2019-го — 607 тысяч.

Многие бросились оформлять ипотеку: только в сентябре 2020-го в России зарегистрировали почти 350 тысяч ипотечных сделок — на 52 процента больше, чем годом ранее (230 тысяч сделок). В январе-сентябре текущего года россияне заключили 2,28 миллиона сделок с привлечением жилищных кредитов, а за аналогичный период 2019-го — 2,12 миллиона, подсчитали регистраторы.

Ранее сообщалось, что за третий квартал 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в 70 крупнейших городах России увеличилась на 1,4 процента, до 61,5 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года «квадрат» подорожал более чем на 2 процента.

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