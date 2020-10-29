Квартиры подорожали по всей России

После отмены режима самоизоляции, то есть с июля 2020-го, вторичное жилье подорожало почти во всех регионах России. Больше всего ценники выросли в Курской области — на 8 процентов в среднем, свидетельствуют материалы портала Restate.ru, предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, так же заметно — на 7 процентов — прибавили в цене квадратные метры в Северной Осетии и Воронежской области. Немногим меньше (на 5 процентов) выросли цены в еще одном регионе Черноземья — Липецкой области. Кроме того, существенно — на 5-6 процентов — подорожали квартиры в Бурятии, Краснодарском крае, Омской и Калининградской и Новосибирской областях и в Санкт-Петербурге.

«Вторичный рынок живет в достаточно плотной привязке к первичному, а на последнем мы видим ярко выраженный тренд на повышение цен, порой довольно сильное, — поясняют аналитики. — Понятно, что, видя это, поднимают стоимость своего жилья и владельцы квартир в готовых домах, особенно это касается так называемой "новой вторички". Но все же рост цен здесь заметно меньше, поскольку программа льготной ипотеки перетянула на "первичку" множество покупателей».

По данным Restate.ru, с июля вторичное жилье подешевело лишь в десяти российских регионах. Максимальное снижение цен (на 5 процентов) отмечено в Приморском крае и Оренбургской области.

Ранее в октябре стало известно, что покупатели жилья в крупных российских городах все чаще отказываются от вариантов в новостройках в пользу готовых квартир. Риелторы утверждают, что на первичном рынке наблюдается дефицит новых интересных проектов. Кроме того, потенциальные новоселы боятся приобретать строящееся жилье из-за его «непредсказуемости».

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