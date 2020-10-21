Активность покупателей квартир в Москве связали с выборами в США

Президентские выборы в США «разогревают» столичный рынок элитной недвижимости, говорится в сообщении агентства Skolkovo Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру». По мнению риелторов, состоятельные россияне опасаются экономических последствий возможной победы кандидата Джо Байдена и потому вкладываются в квадратные метры.

Спрос на премиальные квартиры в Москве в сентябре 2020-го взлетел на 65 процентов (по сравнению с августовским показателем), подсчитали специалисты. Они связывают активность покупателей дорогой недвижимости с выборами в США: многие богатые россияне считают, что если президентом станет Джо Байден, в отношении России будут введены новые санкции. Поэтому люди стремятся вложить деньги в квадратные метры.

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По данным Skolkovo Realty, на данный момент в Москве продается около 17,8 тысячи вторичных квартир со стоимостью квадратного метра выше 300 тысяч рублей. Самая дорогая квартира на «вторичке» стоит 3 миллиарда рублей.

«Спрос на элитную недвижимость в Москве огромный, — констатируют риелторы. — Сейчас на рынке чувствуется ажиотаж. Среди основных причин этого можно отметить то, что люди никуда не летают и тратят деньги здесь. Например, некоторые региональные клиенты напрямую говорят, что если бы не пандемия, то "мы бы жили сейчас в Испании, а так покупаем недвижимость"».

Ранее в октябре сообщалось, что неизвестные с начала 2020 года скупили в деловом центре «Москва-Сити» квартиры на 9,3 миллиарда рублей. В третьем квартале в Сити было продано на 57 процентов больше апартаментов, чем в предыдущие три месяца.

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