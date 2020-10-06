Родителей и сестру «золотого полковника» Захарченко лишили жилья в Москве

Никулинский суд Москвы вынес решение о выселении родственников экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко из трехкомнатной квартиры на Мичуринском проспекте в столице. Соответствующий иск подавало Росимущество, квартира была ранее изъята в пользу государства, передает ТАСС.

Жилья в Москве, таким образом, лишились родители «золотого полковника», сестра Захарченко, ее муж и их несовершеннолетний ребенок. Адвокат семьи Захарченко Валерия Тунникова рассказала журналистам, что квартиру на Мичуринском проспекте долго не могли освободить из-за того, что в ней был прописан несовершеннолетний. «Росимущество обратилось в суд с иском о выселении жильцов, и он был удовлетворен, — пояснила юрист. — Такое решение защита считает незаконным и намерена обжаловать его».

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Тунникова подчеркнула, что квартира на Мичуринском была приобретена в 2007 году, то есть до перевода Дмитрия Захарченко в столицу, где, по версии следствия, он совершал коррупционные действия.

В сентябре суд выселил дочь Захарченко и ее мать из единственной квартиры, расположенной в элитном доме в центре Москвы. 12-летняя Ульяна и ее мать Марина Семынина проживали в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке. Их квартира была также обращена в доход государства.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В марте 2020 года ему предъявлено новое обвинение — также в получении взяток. В минувшем августе Мосгорсуд подтвердил склонность бывшего полковника к побегу. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба экс-полицейского на постановление Лефортовского районного суда столицы, который признал законным решение комиссии о постановке Захарченко на профилактический учет.

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