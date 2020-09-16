Дочь «золотого полковника» Захарченко выселили из квартиры в Москве

Суд в Москве вынес решение о выселении дочери экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и ее матери из единственной квартиры, расположенной в элитном доме в центре столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката «золотого полковника» Валерию Туникову.

Как отмечает издание, 12-летняя Ульяна и ее мать Марина Семынина проживали в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке. Их квартира была обращена в доход государства, как и другие активы полковника-миллиардера Захарченко и его близких, по иску Генпрокуратуры еще в 2017 году. При этом процесс выселения дочери Захарченко затянулся, так как она является несовершеннолетней и официально зарегистрирована в квартире вместе с матерью. Это единственное жилье девочки.

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Защита пыталась добиться, чтобы Ульяна могла пользоваться указанным жильем до достижения совершеннолетия, но суд в этом отказал, удовлетворив таким образом требование территориального управления Росимущества по городу Москве. Квартиру планируется продать на аукционе.

По словам адвоката Туниковой, представители девочки неоднократно обращались за помощью к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, но получили формальный и несодержательный ответ. Судья фактически выселила Ульяну Захарченко на улицу, заявила юрист. Защита собирается обжаловать вынесенное решение в Московском городском суде.

Согласно данным в базе ЦИАН, минимальная стоимость квартиры в «Имперском доме» в настоящее время составляет 186 миллионов рублей, максимум цены — 1,1 миллиарда рублей.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В марте 2020 года ему предъявлено новое обвинение — также в получении взяток. В минувшем августе Мосгорсуд подтвердил склонность бывшего полковника к побегу. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба экс-полицейского на постановление Лефортовского районного суда столицы, который признал законным решение комиссии о постановке Захарченко на профилактический учет.

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