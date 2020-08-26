Подтверждена склонность к побегу бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Мосгорсуд подтвердил склонность к побегу бывшего полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба суда.

Таким образом была отклонена апелляционная жалоба экс-полицейского на постановление Лефортовского районного суда столицы, который признал законным решение комиссии о постановке Захарченко на профилактический учет.

17 марта сообщалось, что осужденному отказали в снятии с профучета, и он остался в статусе «склонный к побегу и нападению». Сам Захарченко считает это необоснованным и жалуется, что его «возят, как каннибала». Статус опасного заключенного присвоили Захарченко в СИЗО за день до отправки в мордовскую колонию. Причиной стал рапорт сотрудника ФСИН, услышавшего, как экс-полицейский произнес фразу «Коля и Миша еще обо мне вспомнят». Выяснилось, что «Коля и Миша» — оперативные сотрудники ФСБ, сопровождавшие дело Захарченко.

Во ФСИН предположили, что осужденный планирует оказать психологическое давление на сотрудников, однако Захарченко это отрицает.

Летом 2019 года полковник был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.

В октябре 2019 года суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.

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