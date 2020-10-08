С начала 2020 года в Москве резко — на 30 процентов — вырос спрос на съемные квартиры, предлагаемые арендаторам по ставке от миллиона рублей в месяц и выше. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости Point Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, неизвестные бросились снимать ультрадорогие квартиры в Москве по двум причинам: во-первых, летом и в начале осени многие приобрели жилье в новостройках и вынуждены были снять апартаменты на время ремонта. «При этом люди не хотят снижать уровень жизни, поэтому выбирают даже такие дорогие предложения, — поясняют эксперты. — Вторая причина роста — выход на арендный рынок новых качественных объектов, которые привлекают арендаторов».

В Point Estate указывают, что в настоящее время арендные ставки в Москве вернулись к «допандемийным» показателям, и дисконтов выше стандартных 5−10 процентов на рынке нет. По прогнозу специалистов, до конца 2020 года ставки аренды элитного жилья в городе сильно меняться не будут: ожидается лишь их традиционное небольшое снижение перед новогодними праздниками.

Ранее сообщалось, что дорогие квартиры в Москве облюбовали японцы и корейцы: среди иностранных арендаторов элитного столичного жилья 70 процентов оказались сотрудниками компаний и посольств стран Азии.

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