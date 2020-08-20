В Москве поймали грабившего дорогие квартиры полицейского

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве воров-домушников, грабивших квартиры в элитных жилых комплексах. Один из пойманной пятерки — действующий сотрудник полиции. Об этом сообщается на сайте ГУВД Москвы.

Как предполагают правоохранители, злоумышленники визуально определяли квартиры, где проживают наиболее обеспеченные горожане, отслеживали периоды отсутствия хозяев и проникали внутрь с помощью электронных ключей и отмычек. Большинство домов, где отметились подозреваемые, расположены в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы.

С места преступления грабители скрывались на иномарке с поддельными государственными регистрационными номерными знаками. Похищенное имущество они продавали, предположительно, за рубежом, в том числе в Монако. Один из пятерых подозреваемых оказался полицейским. Всю пятерку поймали с поличным сразу после совершения двух краж из элитных квартир в районе Филевский Парк.

При досмотре у членов банды изъяты драгоценности, денежные средства и приспособления для вскрытия замков. «В связи с задержанием сотрудника полиции назначена служебная проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

Весной текущего года стало известно, что более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия.

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