В Москве отсоветовали ждать скидок на квартиры

Больших скидок на московскую жилую недвижимость премиум- и элит-класса в ближайшие месяцы ждать не следует — застройщики просто не могут позволить себе снижение ценников, говорится в материалах агентства недвижимости Point Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы не советуют надеяться на распродажу «элитки» — даже в разгар пандемии коронавируса в Москве не было существенных дисконтов на первичном рынке высокобюджетного жилья, указывают они. «Застройщик банально не может себе этого позволить, так как несет большие долларовые расходы на закупку материалов при реализации проекта. К тому же игроки рынка понимают, что высокобюджетный сегмент менее подвержен колебаниям, чем массовое жилье, поэтому может выстоять», — поясняют в Point Estate.

Тем временем на вторичном рынке дорогого жилья скидки для покупателей в настоящее время составляют от 10 до 20 процентов, в зависимости от ценового сегмента. «В бюджете от 3 миллионов долларов (200 миллионов рублей) дисконт может быть 15-20 процентов, однако каждый случай индивидуален», — подчеркивают эксперты.

Ранее в августе стало известно, что Москва заняла второе место в рейтинге мегаполисов, ранжированных по темпам роста цен на элитное жилье. Стоимость квадратного метра в городе в период с декабря 2019-го по июнь 2020-го увеличилась более чем на 5 процентов.

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