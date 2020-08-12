Бывшего прокурора Москвы выгнали из служебной квартиры после пяти лет попыток

В минувший вторник, 11 августа, вступило в силу судебное решение о выселении из служебной квартиры на проспекте Вернадского в Москве бывшего прокурора города Сергея Куденеева и его супруги. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Экс-представитель обвинения предпринял попытку отсудить 114-метровое жилье у Генпрокуратуры, но проиграл. Куденеев и его жена проживали в квартире на протяжении 12 лет и хотели доказать, что имеют право оформить служебную недвижимость в собственность. Супруги утверждали, что их незаконно сняли с учета нуждающихся в жилье.

Но Генпрокуратуре в свою очередь удалось доказать, что бывший высокопоставленный работник, уволенный пять лет назад, имеет в своем распоряжении еще одну четырехкомнатную квартиру. В ней, по некоторым данным, проживает сын экс-прокурора. В итоге иск Куденеева был отклонен, а его самого по решению суда выгнали из служебного жилья.

Президент Владимир Путин освободил Куденеева от должности прокурора Москвы в сентябре 2015-го. Вероятной причиной назывались его контакты с бывшим чиновником, проходившим по делу о мошенничестве. До назначения на должность прокурора столицы Куденеев возглавлял в Генпрокуратуре управление по контролю за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в следственных изоляторах.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru