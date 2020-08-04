Москва попала в тройку городов мира с быстро дорожающим жильем

Российская столица заняла второе место в рейтинге мегаполисов, ранжированных по темпам роста цен на элитное жилье. Стоимость квадратного метра в Москве в период с декабря 2019-го по июнь 2020-го увеличилась более чем на 5 процентов. Об этом говорится в материалах Savills, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Первое место списка занял Сеул, где ценник вырос на 5,5 процента, до 14,7 тысячи евро (1,3 миллиона рублей). В Москве этот показатель равен 11,9 тысячи евро (1 миллион рублей). В тройку городов мира с быстро дорожающим жильем попал и Берлин (плюс 3 процента за полгода). В топ-10 также вошли Амстердам, Токио, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Шанхай, Париж и Куала-Лумпур.

Наиболее заметно — на 4-6 процентов — за последние полгода снизились цены на премиальное жилье в таких городах, как Мумбаи, Лос-Анджелес, Сидней, Лиссабон и Гонконг.

«Во второй половине 2020 года мы прогнозируем, что Амстердам, Лиссабон, Сеул могут увидеть самый сильный рост (цен на жилье — прим. «Ленты.ру»). И в течение следующих пяти лет ожидается, что Лиссабон и Амстердам останутся в списке лучших. К ним присоединятся Берлин, Париж, Майами и Сан-Франциско», — заключают аналитики.

Ранее, в июне, была названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью — Монако. В среднем квадратный метр жилья в ней стоит более 48 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). В районе Монте-Карло этот показатель равен 53 тысячам евро (более 4 миллионов рублей).

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