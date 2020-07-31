Названы города мира с быстро дорожающим жильем

Во втором квартале 2020-го Москва уступила по росту цен на дорогое жилье только Стокгольму, Токио и Маниле, свидетельствует Prime Global Cities Index (PGCI ) — индекс изменения цен на первичную элитную недвижимость в крупных городах мира, подготовленный аналитиками консалтинговой компании Knight Frank (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

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В среднем за квартал цены на люксовое жилье по всему миру выросли на 0,9 процента (в годовом исчислении). В Москве квадратные метры подорожали на 4 процента в годовом и на 2 процента в квартальном исчислении. Быстрее рост был только в Стокгольме (плюс 4,4 процента за год), Токио (почти 9 процентов) и Маниле (14 процентов).

Как отмечают эксперты, пандемия коронавируса оказала негативное влияние на цены. Из 20 локаций, в которых в апреле-июне было зафиксировано снижение стоимости жилья, девять расположены в Европе (Стокгольм, Париж, Франкфурт, Цюрих, Монако, Берлин, Мадрид, Дублин, Лондон), семь — в Азии (Токио, Гуанчжоу, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур, Гонконг, Бангкок), две — в Австралии (Мельбурн, Окленд), одна — на Ближнем Востоке (Дубай), и одна — в Африке (Найроби).

Ранее, в июне, была названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью — Монако. В среднем квадратный метр жилья в ней стоит более 48 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). В районе Монте-Карло этот показатель равен 53 тысячам евро (более 4 миллионов рублей).

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