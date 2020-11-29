Назван средний размер ипотеки в России

Средний размер ипотеки в России в октябре 2020 года достиг рекорда и составил 3 миллиона рублей. Это на 13,8 процента больше, чем сумма кредита на жилье годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков кредитного бюро «Эквифакс».

Самые большие кредиты на жилье берут москвичи, чей средний размер ипотеки превышает 4,8 миллиона рублей. С начала года сумма увеличилась более чем на 140 тысяч рублей, или на 3 процента. Аналогичные кредиты у жителей других регионов почти в два раза меньше и составляют 2,5 миллиона рублей.

По оценке Банка России, за первые девять месяцев 2020 года российские кредитные учреждения выдали ипотек на 2,7 триллиона рублей, что на 37,6 процента больше показателя, который был годом ранее. К началу сентября у россиян накопилось долгов по ипотеке на 8,6 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в сентябре составила 7,32 процента. Для сравнения, в августе показатель был на уровне 7,16 процента.

Рост спроса на выдачу ипотеки наблюдается на фоне программы льготного кредитования под 6,5 процента. Правительство в октябре продлило ее до 1 июля 2021 года. Решение о дальнейшей судьбе программы власти примут по итогам первого полугодия следующего года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.