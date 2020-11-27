В России решили бороться за продление сроков программы льготной ипотеки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о своем решении бороться за продление сроков программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время программа продлена до 1 июля 2021 года. Хуснуллин намерен добиваться ее продления и во втором полугодии.

«Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — заявил вице-премьер. На данный момент на льготную ипотеку приходится более 90 процентов жилищных кредитов, которые граждане берут на покупку квартир в новостройках.

При этом ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что необходимо своевременно завершить программы ипотеки с господдержкой. Также она сообщила о росте цен на первичном рынке жилья, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В результате доступность жилой недвижимости в стране может упасть, несмотря на действующую программу льготной ипотеки.

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