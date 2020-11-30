Россиянам пообещали ипотеку под шесть процентов годовых

К 2030 году россиянам пообещали ипотеку по средней ставке в шесть процентов годовых. Такие показатели заявлены в новой редакции паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом заявила директор департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ Ольга Корниенко, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день у нас заложено поэтапное снижение ипотечной ставки, которая к 2030 году должна достигнуть шести процентов», — заявила она.

По данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года составила 7,32 процента. Для сравнения: месяцем ранее данный показатель был на уровне 7,16 процента. К началу сентября у россиян накопилось долгов по жилищным кредитам на 8,6 триллиона рублей.

При этом регулятор не исключает, что уровень доступности жилой недвижимости в стране может снизиться из-за роста цен на рынке новостроек. По этой причине глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на необходимость своевременного завершения программы льготной ипотеки.

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