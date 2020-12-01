Названы города России с низкой доходностью от покупки квартиры в ипотеку

Городами России с самой низкой доходностью от покупки квартиры в новостройке по программе льготной ипотеки стали Воронеж (минус 21,4 процента), Самара (минус 23,8 процента), Красноярск (минус 12,6 процента), Ростов-на-Дону (минус 11,1 процента) и Екатеринбург (минус 9,2 процента). Однако повышение доходности возможно в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в материале федеральной компании «Этажи», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Специалисты считали выгоду, которую могли получить инвесторы при покупке квартиры на первичном рынке, вложив 20 процентов своих средств от итоговой стоимости недвижимости (размер первоначального взноса по ипотеке). Расчеты делали с учетом динамики изменения средней стоимости квадратного метра за период с марта по ноябрь 2020 года, а также размера переплаты по жилищному кредиту за семь месяцев.

Лучшим по доходности назвали Омск — с марта по ноябрь средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла на 17,7 процента с 40,2 тысячи до 47,4 тысячи рублей. С учетом первоначального взноса в 265,6 тысячи рублей «однушка» площадью 33 квадратных метра весной стоила 1,3 миллиона рублей, а теперь уже 1,6 миллиона рублей. Таким образом, доходность в годовом исчислении составила 125,6 процента.

«Естественно, нужно учитывать, что в любом городе есть высоколиквидные объекты, которые дают доходность выше средних значений, а есть низколиквидные объекты, стоимость которых либо не изменяется, либо демонстрирует рост в долгосрочной перспективе», — добавили в компании.

Второе место заняла Казань — 108,3 процента в годовом исчислении. Далее идет Челябинск — 96,8 процента. Также в десятку попали Тюмень (77,5 процента), Нижний Новгород (61,5 процента), Санкт-Петербург (53,8 процента), Волгоград (52,3), Пермь (41,8 процента), Новосибирск (41 процент) и Уфа (38 процентов).

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