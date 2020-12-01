Названы города России с низкой доходностью от покупки квартиры в ипотеку

Городами России с самой низкой доходностью от покупки квартиры в новостройке по программе льготной ипотеки стали Воронеж (минус 21,4 процента), Самара (минус 23,8 процента), Красноярск (минус 12,6 процента), Ростов-на-Дону (минус 11,1 процента) и Екатеринбург (минус 9,2 процента). Однако повышение доходности возможно в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в материале федеральной компании «Этажи», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Специалисты считали выгоду, которую могли получить инвесторы при покупке квартиры на первичном рынке, вложив 20 процентов своих средств от итоговой стоимости недвижимости (размер первоначального взноса по ипотеке). Расчеты делали с учетом динамики изменения средней стоимости квадратного метра за период с марта по ноябрь 2020 года, а также размера переплаты по жилищному кредиту за семь месяцев.
Лучшим по доходности назвали Омск — с марта по ноябрь средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла на 17,7 процента с 40,2 тысячи до 47,4 тысячи рублей. С учетом первоначального взноса в 265,6 тысячи рублей «однушка» площадью 33 квадратных метра весной стоила 1,3 миллиона рублей, а теперь уже 1,6 миллиона рублей. Таким образом, доходность в годовом исчислении составила 125,6 процента.
«Естественно, нужно учитывать, что в любом городе есть высоколиквидные объекты, которые дают доходность выше средних значений, а есть низколиквидные объекты, стоимость которых либо не изменяется, либо демонстрирует рост в долгосрочной перспективе», — добавили в компании.
Второе место заняла Казань — 108,3 процента в годовом исчислении. Далее идет Челябинск — 96,8 процента. Также в десятку попали Тюмень (77,5 процента), Нижний Новгород (61,5 процента), Санкт-Петербург (53,8 процента), Волгоград (52,3), Пермь (41,8 процента), Новосибирск (41 процент) и Уфа (38 процентов).