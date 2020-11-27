Названы сроки удешевления московских квартир в новостройках

В Московском регионе предсказали снижение цен на новостройки, которые сдадут в 2024-2025 годах. В настоящий момент идет большой ввод нового жилья, его объемы накопятся, но при этом «вся Россия в этой агломерации жить не может». Такие сроки удешевления назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Пресс-релиз организации поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По прогнозам риелтора, в получасе езды от столицы появятся своего рода гетто — жилые комплексы на две и более тысяч квартир. Контингентом подобных ЖК в основном станут люди, которые не смогли справиться с ипотекой, те, кто заложил квартиру и не смог выполнить обязательства. Также подобное жилье будет нужно разведенным россиянам и мигрантам.

Эксперт добавил, что Россия идет по пути западных стран, где есть четкое разделение на богатые и бедные районы в связи с разрывом в доходах их жителей. «В ближайшие годы это расслоение приведет к тому, что будет четко сформировано разграничение между классами объектов. В итоге у нас появятся новый комфорт-класс, который будет фактически экономом, будет сегмент премиального жилья и будет сегмент совсем плохого жилья, которое будет подходить только для ночевки», — сказал Летенков.

Ранее основными архитектурными тенденциями в развитии городов после пандемии назвали перемещение жителей мегаполисов ближе к окраинам или за город. Ряд исследователей полагают, что люди сами захотят переехать в менее густонаселенные районы.

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