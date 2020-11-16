Россияне кинулись скупать квартиры с ремонтом

В России вырос спрос на квартиры с отделкой — в основном их покупают граждане, оформляющие кредиты в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом пишет «Российская газета».

Покупатели кинулись приобретать недвижимость в кредит, зачастую они одновременно вынуждены платить за аренду жилья, поэтому предпочитают квартиры с уже выполненным ремонтом, поясняют эксперты. Застройщики, в свою очередь, все чаще предлагают варианты с отделкой.

По данным «Дом.рф», купить квартиру «под ключ» можно в 2,9 тысячи строящихся домов площадью 34,6 миллиона квадратных метров. Это около 35 процентов от всего многоквартирного жилья, возводимого в России. Лидирует по доле новостроек с ремонтом Свердловская область, где такая опция предлагается в 83 процентах новостроек (по площади). Далее следуют Красноярский край и Ставропольский край (по 62 процента), Новосибирская область (60 процентов), Воронежская область (59 процентов) и Пермский край (58 процентов).

В ближайшем будущем популярность квартир с отделкой будет расти, предрекают в «Дом.рф»: во-первых, продлена программа льготной ипотеки, во-вторых — в стране утверждены новые требования к параметрам стандартного жилья (его обязаны сдавать с уже выполненным ремонтом).

Ипотеку под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020-го. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но потом ее продлили до 1 июля 2021-го.

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