Строители вскрыли квартиру россиянина и оставили там фекалии

Строители тайно проникли в квартиру россиянина в новостройке в Екатеринбурге и оставили в туалете фекалии. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Инцидент произошел в новостройке, построенной ГК «ПИК». После того как дом сдали в эксплуатацию, владелец одной из квартир получил от нее ключи и решил поменять внутреннюю отделку. Он нанял подрядчиков от застройщика, но поставил им условие: все работы должны производиться в присутствии хозяина. Однако спустя несколько недель мужчина пришел в квартиру, чтобы произвести замеры для будущей кухни, и обнаружил входную дверь открытой.

Выяснилось, что рабочие вскрыли входную дверь и начали ремонт без ведома хозяина. Кроме того, в туалете мужчина обнаружил оставленные подрядчиками фекалии. Позже выяснилось, что ГК «ПИК» раздала строителям ключи от уже сданных квартир.

Представители компании уже признали, что строители поступили неправильно, так как должны были находиться в квартире только вместе с хозяином. Застройщик извинился перед клиентом и пообещал принять меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В октябре 2020 года ГК «ПИК» оказалась в центре скандала о видеослежке за жильцами многоэтажки в московском комплексе «Жемчужина Зеленограда». Уличная камера снимала происходящее в квартирах, где горел свет, и транслировала происходящее в интернет. Позже в компании заявили, что ракурс наблюдения поменялся из-за технических проблем.

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