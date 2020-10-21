Застройщика поймали на видеослежке за жильцами многоэтажки

Застройщика ГК «ПИК» поймали на видеослежке за жильцами многоэтажки в московском комплексе «Жемчужина Зеленограда». О том, что видеозапись транслировалась в интернет, собственники квартир узнали из Telegram-канала, посвященного жизни дома.

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Уличная камера снимала происходящее в квартирах, где горел свет, и окна не были закрыты шторами. Видеозапись в прямом эфире транслировали на официальном сайте застройщика. Как сообщает «Инфопортал Зеленограда», на кадрах можно было разглядеть людей и детали интерьеров. Местные жители рассказали, что сразу написали в поддержку и сообщили о случившемся участковому. Вскоре материалы были удалены, а трансляция оказалась недоступна.

Представитель ГК «ПИК» прокомментировал ситуацию РИА Новости и заявил, что камеру установили «с учетом строгого соблюдения прав жителей на неприкосновенность частной жизни», чтобы следить за строительством школы и детского сада, которые находятся рядом с домами. Однако из-за технических проблем ракурс наблюдения поменялся. Собственники квартир не поверили словам застройщика. Они уверены, что кто-то снимал происходящее в квартирах специально.

В феврале 2020 года в Израиле квартиросъемщица обнаружила в арендуемой жилплощади зеркало-шпион, которое установил проживающей в соседнем помещении хозяин. Через устройство он поглядывал за обнаженными гостями. После того, как женщина обратилась в полицию, арендодателя задержали и обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни, а дело передали в суд.

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