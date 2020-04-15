Пара заняла пустующий из-за коронавируса дом и была сдана соседями полиции

В Великобритании пара заняла пустующий из-за коронавируса коттедж стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов (27,6 миллиона рублей) и соврала, что купила его. Однако бдительные соседи заподозрили неладное и сдали чужаков полиции. Об этом пишет Daily Mail.
Пара проехала более 300 километров из Суррея до дома в заливе Кардиган (Уэльс). Таким образом «захватчики» хотели переждать карантин. Нарушители объяснили недоверчивым соседям, что сняли коттедж за 1500 фунтов стерлингов в неделю (около 138 тысяч рублей). Однако те решили перестраховаться и вызвали полицейских.
Когда обман вскрылся, пару оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и отправили домой.
«Они, вероятно, увидели дом на сайте курорта и поняли, что он пустует из-за эпидемии. Сначала они сказали, что купили коттедж, а потом изменили свои показания и сказали, что только собираются его купить. Я почуял неладное и вызвал полицию», — прокомментировал ситуацию один из соседей.
«От коттеджа открывается потрясающий вид, дом находится в уединенном месте. Они [пара], должно быть, думали, что коттедж будет идеальным местом, чтобы переждать карантин», — сказал сосед.
Ранее жителям Ростовской области запретили ездить на дачи в связи с режимом самоизоляции. «Это мера временная, чтобы не допустить распространения коронавируса», — сказали в администрации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения