Хозяева квартир из-за коронавируса начали шантажировать съемщиц сексом

Власти штата Гавайи (США) сообщили, что фиксируют растущее число обращений женщин. Те жалуются на своих домовладельцев, которые склоняют их к сексу в обмен на арендную плату. Об этом пишет 9News.
Многие люди потеряли работу из-за эпидемии коронавируса, поэтому только 69 процентов местных жителей внесли платеж к 1 апреля. По мнению представителя Гавайской государственной комиссии по положению женщин, арендодатели «наживаются на финансовом стрессе» съемщиков. В то же время власти не ожидали, что хозяева недвижимости будут шантажировать квартиранток.
Американкам порекомендовали сообщать о таких домогательствах. «Если ваш арендодатель меняет замки или отключает доступ к коммунальным услугам, то вы можете подать на него в суд», — сказали в комиссии.
Ранее ирландец опубликовал в интернете объявление о сдаче жилья в аренду. Мужчина хотел поселить у себя съемщицу, согласную оказывать ему услуги сексуального характера дважды в неделю. Через несколько дней квартирантка нашлась.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения