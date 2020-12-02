Более 200 семей из Южно-Сахалинска до конца года переедут в высотку

В Южно-Сахалинские до конца года более 200 семей покинут аварийное жилье и въедут в 17-этажную высотку. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В Сахалинской области продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отмечается, что в новой высотке на улице Поповича в Южно-Сахалинске 207 квартир, лифт и подземная парковка.

Строительство дома финансировалось за счет областного и местного бюджетов. По поручению главы региона Валерия Лимаренко в области начала также действовать практика осмотра будущими новоселами своих квартир. Таким образом будущие жильцы могут указать на недочеты, которые до сдачи объекта исправят.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.