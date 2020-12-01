Кубань получит 4,7 миллиарда рублей на школы и детсады

Власти Краснодарского края направят 4,7 миллиарда рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда» на решение проблемы нехватки мест в школах и детских садах. Средства планируется выделить до 2024 года, сообщает ТАСС.

На эту сумму планируется построить две большие школы и два детских сада, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона пояснил, что в Краснодаре к 2024 году построят школу на 1550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же возведут детский сад на 300 мест. В Сочи школу на 1100 учеников и детский сад на 300 мест планируют построить к 2023 году.

В Краснодаре за счет нацпроекта уже строятся три большие школы: на 1875 мест и две по 1100 мест.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.