По городам Южного берега Крыма прошла инспекция

Представители регионального проектного офиса проинспектировали объекты в Крыму, входящие во план по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает издание «Новости Крыма».

Контроль ходом выполнения всех проводимых работ в разрезе каждого нацпроекта на территории республики осуществляется по поручению Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Отмечается, что в ходе осмотра объектов явных нарушений не выявлено, однако подрядчикам рекомендовали увеличить численность строительного персонала на некоторых объектах для своевременной сдачи-приемки работ.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.