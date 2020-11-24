В Москве зафиксировали рекордное число сделок с ипотекой

Росреестр в октябре зафиксировал в Москве рекордное число сделок с ипотекой — 12 103. Об этом сообщает ТАСС.

«В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек — превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15 процентов больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысяч кредитов на приобретение недвижимости», — сообщил руководитель управления ведомства по Москве Игорь Майданов.

По данным Росреестра, число сделок в октябре превысило в 1,5 раза показатель за аналогичный период 2019 года и на 17 процентов показатель сентября 2020 года. С начала 2020-го в столице зарегистрировали свыше 79,7 тысячи сделок с ипотекой — это на 11 процентов выше показателя 2019 года и на 10 процентов — 2018 года.

По словам Майданова, это свидетельствует об эффективности государственной поддержки — программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.