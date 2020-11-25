Российский регион перевыполнил план по переселению из аварийного жилья

Белгородская область перевыполнила план по программе переселения из аварийного жилья на 29 процентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

О результатах реализации нацпроектов на территории региона доложили кураторы 13 программ.

Обладателями нового жилья стали 464 человека вместо 360. Кроме того, почти на 100 процентов выполнена программа по ремонту дворов и общественных пространств нацпроекта« Жилье и городская среда». Ровеньской и Прохоровский районы должны закончить работы до конца 2020 года.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.