Число сделок на вторичном рынке в России выросло на 50 процентов

За три квартала 2020 года количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости России увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В Росреестре рассказали, что российский рынок недвижимости продолжает расти, об этом говорит и динамика ипотечных сделок. Так, за три квартала 2020-го ведомство зарегистрировало 2,3 миллиона сделок на вторичном рынке.

Доля электронной регистрации ипотеки с начала 2020 года выросла с 9 процентов до 40 процентов — это вдвое превышает показатель нацпроекта «Жилье и городская среда», установленный на 2021 год.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.