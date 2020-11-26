В российском регионе из аварийного жилья переселили 1,4 тысячи человек

Почти 1,4 тысячи жителей Красноярского края в ходе программы переселения граждан из аварийного жилья получили в 2020 году новые квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства региона.

Отмечается, что переселение ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего до 2025 года планируется расселить свыше тысячи аварийных домов площадью более 315 тысяч квадратных метров. В них проживают 18,5 тысячи человек. На программу предусмотрено 19 миллиардов рублей.

В 2019 году новые квартиры получили 528 человек, в 2021-м планируется переселить 2018 жильцов.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.