На Кубани на строительство школ и детсадов направят 4,7 миллиарда рублей

На строительство школ и детсадов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае направят 4,7 млрд рублей. В регионе построят две большие школы и два детских сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе губернатора края.

Проблему нехватки мест в школах в Краснодарском крае решают за счет различных федеральных и краевых программ, в том числе национальных проектов, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Уже определена сумма, которую в ближайшие три года направим на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда — это краевые средства. Эти деньги мы направим, в том числе, на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый», — сказал глава края.

В Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1 550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. А в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест планируют построить к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1 875 мест и две по 1 100 мест.

В регионе ведется масштабное строительство учреждений образования. Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ. За прошедшие пять лет, к концу 2020 года, будет построено 50 школ. В дальнейшем планируется возводить не менее десяти школ ежегодно.