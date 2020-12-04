Кубанские производители труб модернизируют коммунальные сети при господдержке

Кубанские предприятия, выпускающие пластиковые и металлические трубы, смогут выровнять планы производства и обеспечивать потребности региона в замене инженерных коммуникаций. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае около 10 предприятий, где производят трубы. И если появится федеральная поддержка, они смогут выровнять планы производства, ускорить модернизацию сетей и полностью обеспечивать потребности Краснодарского края, — отметил глава региона. — Вопрос замены инженерных труб в нашем регионе достаточно острый — сети тепло- и водоснабжения изношены более чем на 70 процентов».

Губернатор добавил, что в регионе за счет краевых средств сегодня модернизируются крупные магистральные объекты — Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы. Они обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 миллиона человек, а в летний период это количество увеличивается в два раза за счет туристов.

Каждый год в муниципалитетах меняют по 5 процентов сетей. С 2015 года обновлено более 3,7 тысячи километров водопроводных сетей.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил разработать меры поддержки для производителей труб, чтобы стимулировать замену коммунальной инфраструктуры в российских регионах.