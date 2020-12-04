Краснодарский край предложил изменения в законодательстве для поддержки IT-сферы

Краснодарский край инициирует изменение федерального законодательства в части поддержки IT-сферы. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал «Интерфаксу».

«Краснодарский край подготовил инициативу об изменении федерального законодательства в части поддержки IT-сферы. Нам важно, чтобы регионы могли напрямую поддерживать отрасль из своего бюджета. Сейчас это возможно только, если речь идет об IT-проектах в малом и среднем бизнесе или инвестиционных проектах, — сказал губернатор. — Для этого в крае уже разработали региональный закон. Предусмотрели субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, при создании новых рабочих мест, для подготовки или повышении квалификации специалистов».

«Но для дальнейшего развития отрасли в перечень компаний, которым мы можем оказывать помощь, стоит включить крупные предприятия. Мы бы хотели видеть их, в том числе, в IT-кластере, который планируем создать на территории края. Акцент будет сделан на развитии технологии искусственного интеллекта, технологии больших данных, робототехнике и информационной безопасности», — заключил Вениамин Кондратьев.