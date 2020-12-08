Новосибирская область превысила план по благоустройству на треть

Власти Новосибирской области в 2020 году благоустроили по проекту «Жилье и городская среда» 226 территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом регион на треть превысил план по благоустройству — изначально были запланированы работы на 176 объектах.

Министра ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов рассказал, что более половины благоустроенных территорий (142) являются придомовыми, еще 84 — общественными пространствами. «Увеличить объем работ удалось благодаря образовавшимся в ходе аукционов и оплат фактически выполненных работ средств», — отметил он.

На мероприятия по благоустройству в рамках национального проекта в 2020 году было направлено около 1 миллиарда рублей.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.