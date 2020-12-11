Власти Петербурга подписали соглашение об объемах ввода жилья до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с Минстроем России о ежегодных показателях ввода жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Отмечается, что изначально по нацпроекту должны были строить 5,5 миллиона квадратных метров жилья в год — это создавало бы сверхнагрузку на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры. Правительство города убедило федеральные власти в том, что показатель в 3,2 миллиона квадратных метров жилья в год — это золотая середина, совпадающая с долгосрочным социально-экономическим прогнозом города и документами планирования — стратегией-2035.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.