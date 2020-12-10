Минстрой назвал самые востребованные объекты при строительстве жилых районов

Субсидию по государственной программе стимулирования строительства жилья регионы чаще всего направляют на создание школ и автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой.

Отмечается, что из 221 объекта по федеральной программе «Стимул» (входит в национальный проекты «Жилье и городская среда») в строительстве находилось 87 автодорог и 54 школы. Кроме дорог и школ, в 2020 году по программе началось строительство 35 детских садов, двух комплексов, совмещающих школу и детский сад, 37 объектов инженерной инфраструктуры и шести поликлиник.

В эксплуатацию уже введены 20 дорог, десять школ и пять детских садов, также большая часть объектов достроена и ожидает приемные работы.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.