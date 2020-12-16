Тульская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья

В Тульской области в 2020 году расселили почти 25 тысяч квадратных метров аварийных домов при целевом показателе нацпроекта «Жилье и городская среда» в 19,2 тысячи квадратных метров. Таким образом, как отметил министр строительства региона Константин Лопухов, план на 2020 год перевыполнен более чем на четверть, сообщает ТАСС.

По словам министра, в 2020 году жилье получили 1247 человек. «Мы продолжим активную работу по этому направлению, будем искать и применять все возможные механизмы, чтобы решить вопрос аварийного фонда в максимально короткие сроки», — сказал Лопухов.

В 2021 году в регионе планируется расселить около 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В Богородицком районе уже заключен контракт на приобретение 49 квартир, в Суворовском, Щекинском районах и городе Новомосковске для этой цели строят многоквартирные дома.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.