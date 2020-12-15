Вологодская область получит в 2021 году 600 миллионов рублей на благоустройство

Власти Вологодской области направят на благоустройство парков, скверов, общественных пространств и дворов почти 600 миллионов рублей из всех уровней бюджетов в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова.

Эта сумма чуть больше показателя 2020 года, который составил 542 миллионов рублей. «В 2020 году благоустроено 210 общественных территорий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На следующий год планы грандиозные», — отметил губернатор.

В 2021 году запланировано благоустройство 225 территорий, в том числе 178 дворов и 47 общественных пространств. На данный момент заключены контракты по 198 территориям из запланированных 225.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.