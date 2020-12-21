Определена доля снимающих квартиры россиян

Каждый пятый гражданин России не имеет собственного жилья и вынужден снимать квартиру или комнату. У 80,5 процента граждан есть свое жилье, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как определили аналитики, почти половина российских граждан (около 48 процентов) купили жилье сами, четверти (24 процента) оно досталось в наследство. Доля тех, кто приобрел недвижимость в ипотеку, равна 8 процентам. Относительное большинство россиян (почти 45 процентов) оценивают свои жилищные условия как средние, свыше трети (39 процентов) — как хорошие, 8 процентов — как очень хорошие, 5,7 процента — как плохие и 2,9 процента — как очень плохие.

Среди жителей регионов удовлетворение своим жильем чаще других выражают жители Москвы: более 57 процентов москвичей заявили, что живут хорошо или очень хорошо. Полную неудовлетворенность жилищными условиями чаще других выражают резиденты Санкт-Петербурга (12 процентов) и Сибирского федерального округа (10,6 процента).

Мужчины чуть реже женщин оценивают свои жилищные условия как хорошие (38,6 процента мужчин против 39 процентов женщин) и чуть чаще — как очень хорошие (8,9 процента мужчин против 7 процентов женщин).

Ранее в декабре стало известно, что Уфа возглавила рейтинг российских городов с наибольшей долей ипотечных сделок на рынке жилья. По итогам 11 месяцев 2020 года в Уфе доля сделок с привлечением заемных средств при покупке недвижимости составила почти 63 процента. Второй по уровню востребованности ипотеки была названа Казань — там свыше 61 процента сделок — ипотечные. Тройку лидеров замкнул Омск с показателем 59,5 процента.

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