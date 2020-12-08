Россиянин поехал разбираться с арендаторами своей квартиры и пропал

Петербургская полиция устанавливает местонахождение 30-летнего жителя района Усть-Славянка, выехавшего в областную деревню Новое Девяткино для разрешения конфликта с арендаторами своей квартиры. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Заявление в полицию подала мать мужчины. По ее словам, еще 5 декабря сын отвез супругу с ребенком в город Сясьстрой, а затем отправился в Новое Девяткино. Там он владеет квартирой, которую сдает в аренду выходцам из Средней Азии. До этого петербуржец жаловался матери, что квартиросъемщики давно перестали вносить арендную плату. Более того, он якобы сообщил своей супруге, что у него хотят отобрать квартиру.

В Новое Девяткино глава семейства отправился, чтобы разобраться с нерадивыми съемщиками. После этого мужчина бесследно пропал.

В июне 2020-го арендатор убил владельца квартиры в Москве. Тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами нашли в одном из жилых домов на Рязанском проспекте. Конфликт между пожилым москвичом и съемщиком возник из-за того, что последний не смог вовремя внести арендную плату.

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