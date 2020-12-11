Арендаторов квартир в Москве оставят без скидок

В 2020 году снижение спроса на съемное жилье в Москве не оказало существенного влияния на арендные ставки, и в 2021 году столичных квартиросъемщиков также оставят без скидок. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Риелторы не ждут активизации участников рынка аренды жилья — в первом квартале роста спроса на съемные квартиры не будет, скорее возможно некоторое его сокращение. «Предпосылок к росту цен также нет, снижение если и возможно, то незначительное, поскольку собственники по-прежнему не готовы к скидкам, и даже на дисконт в 2-3 тысячи рублей соглашаются крайне неохотно», — отмечают эксперты.

В уходящем году, по их данным, лишь некоторые собственники соглашались снижать стоимость аренды жилья — несмотря на то, что многие наниматели уехали из столицы в связи с пандемией и до сих пор не вернулись. «В этом году мы видели точно такое же поведение собственников, как в предыдущие кризисы. Арендодатели по-прежнему не готовы переступать через некий психологический порог ценовых ожиданий, некоторые из них согласны и вовсе не сдавать свою квартиру, чем выставить ее на рынок по стоимости ниже желаемой», — заключают в «МИЭЛЬ».

Ранее, в ноябре, стало известно, что почти 12 процентов квартир в пределах «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) сдают в аренду иногородние, за два года их доля на рынке съемного жилья увеличилась втрое.

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