Москвич захотел сдать свою квартиру за полмиллиона рублей в месяц

В Москве нашли двухкомнатную квартиру, выведенную на рынок аренды по ставке 450 тысяч рублей. Такую сумму ежемесячно хочет получать от съемщиков владелец 100-метровых апартаментов в районе Арбат, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».
Предлагаемая за полмиллиона квартира расположена на шестом этаже кирпичного сталинского дома в Кривоарбатском переулке в центре Москвы. Жилье укомплектовано итальянской мебелью и бытовой техникой от ведущих мировых производителей. Территория вокруг дома огорожена и охраняется, организована пропускная система. Квартира сдается только фирмам, арендующим недвижимость для своих сотрудников. При оплате проживания предпочтителен безналичный расчет.
Второе место в рейтинге самых дорогих съемных «двушек» занял лот, расположенный в деловом центре «Москва-Сити» (Пресненский район): квартира на 30-м этаже башни «Город столиц» на Пресненской набережной сдается в аренду за 360 тысяч рублей в месяц. Ее общая площадь — 105 квадратных метров.
Третья строчка и ставка 230 тысяч рублей — у двухкомнатных меблированных апартаментов на 58-м этаже другого небоскреба в «Сити». Площадь объекта — 53 квадратных метра, высота потолка — 3,3 метра. Риелторы утверждают, что в здании есть все для комфортной жизни, работы, отдыха и занятий спортом.
Ранее, в ноябре, москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению экспертов, увеличения стоимости найма можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.