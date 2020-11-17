Определена минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

В ноябре 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 22 тысячи рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По такой ставке сдается «однушка» в панельной пятиэтажке в районе Гольяново (Восточный административный округ).

Общая площадь квартиры — 33 квадратных метра, комнаты — 20 метров, кухни — 6 метров. Как определили риелторы, жилое помещение в хорошем состоянии, есть наборная мебель на кухне, новая обстановка в комнате (шкаф-купе и диван), вся необходимая бытовая техника. Объект сдается без страхового депозита.

Второе место в списке дешевых съемных квартир занял лот за 23 тысячи рублей в месяц — это «однушка» общей площадью 43 квадратных метра, расположенная в панельном доме на улице Маршала Савицкого (15 минут транспортом от станций метро «Бульвар Дмитрия Донского» или «Аннино»). В квартире есть кухонный гарнитур, мебель и бытовая техника. Арендодатель готов обсудить разные составы нанимателей.

«Бронза» досталась объекту с арендной ставкой 24 тысячи рублей в месяц. Это однокомнатная квартира площадью 40 «квадратов» с раздельным санузлом и просторной лоджией. Она расположена на втором этаже панельного дома на улице Адмирала Лазарева, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (район Южное Бутово). В квартире есть все необходимое для комфортного проживания.

Ранее в ноябре эксперт спрогнозировал восстановление цен на долгосрочную аренду в России до докризисного уровня не ранее весны 2021 года. Но в случае усиления ограничительных мер может произойти не удорожание, а очередное падение стоимости найма, предупредил он.

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