В России задумали запретить посуточную аренду квартир

Эксперты Российской общественной инициативы (РОИ, интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан) задумали ограничить возможности собственников, сдающих квартиры посуточно. Текст соответствующего предложения опубликован на сайте организации.

«Установить процедуру запрета посуточной сдачи квартир в многоквартирных домах на основе коллективной жалобы жильцов», — говорится в материале. Авторы инициативы отмечают, что сдача квартир в аренду на короткий срок «регулярно приносит серьезные проблемы остальным жильцам многоквартирных домов». По их мнению, «короткие» съемщики ведут себя вызывающе, громко слушают музыку по ночам, топают и передвигают мебель, курят на лестничных клетках и балконах, выбрасывают мусор из окон и мусорят в подъездах.

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«По факту, сдача квартир в посуточную (или краткосрочную аренду) является оказанием гостиничных услуг и должна регулироваться отдельным законом. Но сейчас юридически она находится в серой зоне законодательства», — указывают авторы.

Они предлагают запретить сдавать квартиры посуточно, если на поведение арендаторов жалуются соседи, и ввести штрафы за незаконную сдачу жилья на краткосрочный период. В Москве и области размер такого сбора может составить 20-50 тысяч рублей.

Год назад в России было выпущено постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Многие посчитали, что документ запрещает и посуточную аренду, но ее законность позже подтвердили в Минстрое, Госдуме и Совете Федерации.

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