Приезжие бросились скупать квартиры в Москве

За год к ноябрю 2020-го число приезжих покупателей на рынке новостроек Московского региона увеличилось на 25 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее активно бросились скупать квартиры в столице жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей. Особой популярностью пользуются экономичные предложения — дешевые квартиры граждане приобретают для своих детей или с целью получения дополнительного дохода от сдачи жилья в аренду. При этом 55 процентов регионалов покупают квартиры на собственные средства, остальные используют ипотеку и материнский капитал.

По мнению специалистов, во многом рост интереса клиентов из регионов к жилью в столичных новостройках связан с непростой экономической ситуацией, которая сложилась в этом году на фоне пандемии, а также с введением госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке.

«Риск вложиться в долгострой в регионах значительно выше, чем в Москве, поэтому многие приняли решение спасти свои сбережения и приобрести столичные квадратные метры», — заключают эксперты.

Ранее в ноябре стало известно, что почти 12 процентов квартир в пределах «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) сдают в аренду иногородние, за два года их доля на рынке съемного жилья увеличилась втрое.

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