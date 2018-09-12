Москва уступила провинции по возможностям для шопинга

Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями к сентябрю 2018-го составила 502 квадратных метра на тысячу человек. По данному показателю столица проигрывает сразу четырем другим российским городам-миллионникам, свидетельствуют материалы компании Knight Frank, поступившие в «Дом» в среду, 12 сентября.

По подсчетам аналитиков, лучше всех в России обеспечен магазинами Екатеринбург, где на тысячу горожан приходится около 670 квадратных метров торговых площадей. На втором месте — Самара (616 квадратных метров), на третьем — Санкт-Петербург (528 «квадратов»). Также больше возможностей для шопинга у жителей Нижнего Новгорода (519 квадратных метров на тысячу человек).

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В пределах старых границ Москвы наиболее обеспеченными торговыми площадями являются Центральный, Южный и Северный административные округа, отмечается в предоставленных материалах. Самый скудный выбор магазинов — в Восточном и Юго-Западном округах.

В ближайшей перспективе структура обеспеченности округов столицы торговыми площадями значительно не изменится, прогнозируют в Knight Frank. Существенный прирост показателя ожидается лишь на юге города за счет открытия торговой зоны в парке «Остров Мечты».

Согласно ранее опубликованному прогнозу Cushman & Wakefield, по итогам 2018-го на российский рынок выйдет порядка 350 тысяч квадратных метров торговых площадей — в два раза меньше исторического минимума 2017-го.

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